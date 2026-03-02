Беспилотники атаковали авиабазу в Ираке

Беспилотные летательные аппараты атаковали авиабазу «Балад» в иракской провинции Салах-эд-Дин, где раньше находились войска международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, атака была нанесена с помощью двух беспилотников.

Об ущербе или пострадавших не сообщается.

2 марта Иран поразил американский самолет Palm Jet, а также взлетно-посадочную полосу в лагере Виктория недалеко от аэропорта столицы Ирака Багдада. В лагере после ударов возник пожар, сам самолет получил повреждения.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

