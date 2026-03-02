В Британии заявили о рекордном количестве пусков российских ракет по Украине

Guardian: в феврале Россия увеличила число ракетных ударов по Украине на 113%

Вооруженные силы России нанесли в феврале рекордное за три года количество ракетных ударов по Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

В статье отмечается, что в феврале российская армия выпустила в ходе ночных атак по территории противника больше ракет, чем в любой другой месяц с начала 2023 года. Ракеты использовались, в частности, для поражения украинской энергетической инфраструктуры.

Всего в феврале по Украине было запущено 228 ракет, что на 113% превышает показатель января.

Утром 26 февраля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА «Герань», а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Герани» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров.

