«У России появились весомые аргументы»: как война против Ирана повлияет на переговоры по Украине

Bloomberg: переговоры по Украине с США планируются, несмотря на войну в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры с участием США состоятся в ближайшее время, несмотря на войну в Иране. В Москве также подтвердили заинтересованность в продолжении встреч по вопросам урегулирования. При этом вряд ли новый раунд переговоров снова пройдет в ОАЭ. Как военная операция США в Иране отразится на мирных переговорах по Украине — в материале «Газеты.Ru».

В интересах России продолжать переговоры с США по урегулированию российско-украинского конфликта, несмотря на американские и израильские удары по Ирану. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. В наших интересах продолжать переговоры. Мы высоко ценим усилия США, но доверяем в первую очередь только себе, и именно мы отстаиваем наши интересы», — сказал Песков.

Он также сообщил, что гарантии безопасности находятся на повестке переговоров наряду с территориальным вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что никаких проблем для переговорного процесса в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана, нет. Он заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров при участии России, США и Украины может состояться в промежутке между 5 и 8 марта.

По словам политика, изначально встреча планировалась в Абу-Даби. Однако из-за ситуации на Ближнем Востоке сложно подтвердить, что встреча пройдет в столице ОАЭ.

«Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, у нас есть Швейцария — площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встретиться. Мы будем точно поддерживать любую из этих площадок для встречи», — добавил Зеленский.

В то же время некоторые западные эксперты высказывают опасения относительно будущего трехстороннего переговорного формата. Так, Институт ответственного государственного управления Куинси пишет, что резкое перенаправление американских ресурсов и внимания на Ближний Восток грозит отодвинуть на второй план цель достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«В значительной степени президент Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2024 года, потому что избиратели поддержали его идею воздерживаться от участия в затяжных конфликтах и обещание положить конец войне на Украине. Администрация добилась существенного прогресса в оперативной работе, особенно в возобновлении стабильных каналов диалога с Россией, но оказалось сложно выработать рамочное соглашение, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны», — говорится в материале.

Агентство Bloomberg сообщает, что затяжная война на Ближнем Востоке может снизить доступность средств ПВО для Украины. Вашингтон практически прекратил помогать Киеву после возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году, но США продолжают продавать оружие Европе. Однако война в Иране ставит под вопрос не только способность европейских союзников покупать оружие, но и возможность Штатов продавать его.

Операцию против Ирана США и Израиль начали 28 февраля. Западные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране и атаках по объектам, связанным с высшим руководством и военной инфраструктурой страны. Телекомпания CBS со ссылкой на источники в Пентагоне заявила, что в результате ударов могли погибнуть около 40 представителей руководства Исламской Республики. Среди погибших — верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Правительство объявило 40 дней общенационального траура.

Технические проблемы

Военная операция в Иране ставит под вопрос скорое продолжение трехсторонних переговоров с технической точки зрения, заявил «Газете.Ru» эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Есть очень базовые проблемы, касающиеся логистики продолжения трехстороннего диалога по Украине. Россия, насколько мне известно, настаивала на том, чтобы вернуть переговорный процесс на площадку в Эмиратах. Сейчас это не представляется возможным, с учетом того, что авиасообщение прервано, и есть вопросы относительно способности Абу-Даби обеспечить полную безопасность для всех участников диалога», — пояснил политолог.

Влияние на переговорный процесс нынешняя ситуация вокруг Ирана, конечно, окажет, «как минимум в силу того, что переговорные команды от США — Уиткофф, Кушнер, да и в целом американские ресурсы — теперь отвлечены на иранский трек», отметила в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

Вернуть переговоры в Абу-Даби не получится в силу безопасности, так что, скорее всего, стороны возьмут паузу, чтобы определиться с новым форматом встреч, считает эксперт.

«Вероятно, вновь активизируется президент Турции Реджеп Эрдоган, предлагая Стамбул в качестве площадки для переговоров. Начнется период переоценки общей конфигурации и переговорных команд. Новый раунд переговоров в Женеве пока не отменен, но едва ли можно ожидать там каких-то результатов», — заключила Гафарова.

Переговорный процесс по Украине действительно может немного поменять конфигурацию в связи с войной в Иране, но американское руководство не откажется от трехстороннего формата, считает американист, политолог Александр Асафов.

«Многие западные эксперты высказывали мнение о том, что Трамп может полностью отвлечься на военную операцию в Иране и приостановить украинский мирный трек. Я в этой не верю. Все-таки республиканцам перед промежуточными выборами в конгресс нужны все козыри, так что переговорный украинский трек США не оставят», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, военная операция в Иране точно скажется на объемах поставок вооружения для Украины, что уже вызывает озабоченность у Киева.

Подрыв доверия

Начатая Соединенными Штатами военная операция в Иране не только с технической точки зрения затрудняет будущие трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, но и поднимает вопросы доверия позиции Вашингтона. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Технические моменты относительно будущего места встречи или понижение интереса к украинской тематике вполне понятны. Однако более важно осознавать, что операция США в Иране поднимает вопросы доверия. Мы находимся в стадии подготовки соглашения, которое бы действительно дало фундамент дальнейшему решению всех возникающих вопросов. При этом за спиной у нас восемь лет попыток согласовать Минские соглашения и срыв договоренностей в 2022 году. Вопрос доверия для нас сейчас очень важен», — сказал депутат.

По его мнению, еще во время переговоров между США и Ираном шла определенная игра.

«О каких международных договоренностях может идти речь, какое может быть доверие, когда абсолютно понятно, что шла определенная игра. Лично у меня ожидания относительно продуктивности будущих встреч в формате США-Россия-Украина сильно поубавились», — заключил Чепа.

Удары по Ирану привели к росту антиамериканских настроений в России, что создает неблагоприятный фон для ведения трехсторонних переговоров, считает политолог Андрей Кортунов.

«Конечно, фон складывается неблагоприятный для трехсторонних встреч по Украине. Однако не стоит проводить прямых параллелей между Россией и Ираном. Все-таки президент Трамп совершенно по-другому относился всегда к России и нашему президенту. В отношении Ирана позиция всегда была очень жесткой, но в отношении России такого не было», — отметил политолог.

США выгодно оставаться миротворцами на украинском треке, даже если они начали военную операцию в другой части мира, добавил Корутнов.

Выгодно ли это России

Военная операция в Иране может принести и некоторые преимущества для Москвы, отмечает политолог Анастасия Гафарова.

«В целом не секрет, что российская сторона не форсирует переговоры, отдавая предпочтение последовательной и методичной работе. И теперь, когда столь демонстративно был сорван диалог с Ираном, у России появляются весомые аргументы, чтобы не идти ни на какие невыгодные и непродуманные сделки. Для Москвы это и так давно было понятно, но это аргумент для условного мирового сообщества прежде всего», — пояснила она.

Выгоды от ближневосточного обострения для России пока крайне неочевидны, но они есть, считает Гафарова. В первую очередь она назвала отвлечение США и европейских стран от Украины и рост цен на нефть.

«В перспективе, если энергетический кризис разразится в полную мощь, а США начнут резервировать ресурсы для внутреннего рынка, это вернет вопрос поставок российских нефти и газа на мировые рынки, вопреки всевозможным санкционным пакетам», — сказала Гафарова.

В то же время следует понимать, что такого уровня эскалация, которую мы наблюдаем вокруг Ирана, несет массу рисков и для российской логистики, и для ее позиций в ближневосточном регионе, добавила американист.

«Я также не исключаю, что отвлечение внимания от Украины — тоже своеобразный риск для России. Киев может попытаться искусственно вернуть к себе внимание, например, устроив диверсию», — заключила Гафарова.

В тактическом плане Россия, скорее, в выигрыше от военной операции США в Иране, считает политолог Андрей Кортунов.

«Происходящее на Ближнем востоке отвлекает внимание международной общественности от событий на Украине. Это для Москвы скорее хорошо, чем плохо. Так как российские войска могут продолжать достигать поставленных целей на поле боя», — пояснил политолог.

С другой стороны, этот плюс исключительно тактический, с точки зрения стратегии с войной США против Ирана ничего не изменилось для Москвы, заключил Кортунов.