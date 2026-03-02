Размер шрифта
«Спартак» крупно проиграл «Авангарду»

«Спартак» проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский «Спартак» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве, завершилась с результатом 4:1. В составе омской команды отличились Константин Окулов, Николай Прохоркин, который оформил дубль, и Иван Игумнов. Единственный гол «Спартака» оформил Даниил Гутик.

«Спартак» прервал победную серию, которая насчитывала три матча подряд. Команда после 61 матча идет на восьмой строчке Западной конференции КХЛ, набрав 70 очков. «Авангард» победил во втором матче подряд. Клуб расположился на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 86 баллов после 61 игры.

В следующем матче регулярного чемпионата московский клуб 7 марта на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. Омская команда в выездном матче сразится со столичным ЦСКА 4 марта, начало встречи — 19:30 по московскому времени.

Ранее «Динамо» обыграло «Металлург» в матче КХЛ.

 
