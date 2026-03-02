Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Жена и дочь футболиста «Спартака» застряли в ОАЭ

Жена и дочь футболиста «Спаратка» Умярова не могут вылететь из ОАЭ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о том, что его супруга Алина вместе с их дочерью не может вылететь из Дубая из-за закрытого воздушного пространства. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хочется загадывать. В ближайшие дни, надеюсь, пока никакой конкретной информации нет. Конечно, [связь с ней есть]. Вы все видите из СМИ, как там. Неприятная ситуация. Самое главное, что ребенок вроде бы не поддается панике», — поделился он.

Утром 2 марта супруга Умярова сообщила в социальных сетях, что они не могут покинуть Дубай.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Также в ОАЭ застряли российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, которым в скором времени предстоит сыграть на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Ранее ATP предложила Медведеву и Рублеву два варианта выбраться из Дубая.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!