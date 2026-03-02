Жена и дочь футболиста «Спартака» застряли в ОАЭ

Жена и дочь футболиста «Спаратка» Умярова не могут вылететь из ОАЭ

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о том, что его супруга Алина вместе с их дочерью не может вылететь из Дубая из-за закрытого воздушного пространства. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хочется загадывать. В ближайшие дни, надеюсь, пока никакой конкретной информации нет. Конечно, [связь с ней есть]. Вы все видите из СМИ, как там. Неприятная ситуация. Самое главное, что ребенок вроде бы не поддается панике», — поделился он.

Утром 2 марта супруга Умярова сообщила в социальных сетях, что они не могут покинуть Дубай.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Также в ОАЭ застряли российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев, которым в скором времени предстоит сыграть на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Ранее ATP предложила Медведеву и Рублеву два варианта выбраться из Дубая.