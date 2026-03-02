Размер шрифта
Россиянка отсудила полмиллиона рублей за физическое насилие дочерью в детсаду

В Братске воспитатель заплатит 500 тысяч рублей за насилие над ребенком
В Иркутской области суд взыскал полмиллиона рублей в пользу ребенка, пострадавшего от рук воспитательницы. Об этом мать девочки рассказала изданию kp.ru.

Лина Рукосуева из Братского района отдала дочь Есению в муниципальный детский сад. Сначала она ходила в ясельную группу, потом перешла в старшую, но в феврале 2022 года женщина стала замечать, что ребенок прячет лицо в ладошках, пугается приближения и плачет, когда идет на занятия. При этом на лице и спине Есении периодически появлялись ссадины и синяки. Лина была уверена, что травмы возникли во время игр, пока нянечка, недавно уволившаяся из детсада, не сообщила ей ужасную новость. Оказалось, что трехлетнего ребенка неоднократно била воспитатель.

«Со слов нянечки, один раз Есения взяла хлеб у внука воспитательницы, а та в гневе за это ударила ее по лицу. Мол, таким образом, хотела проучить. Следующий раз она ударила Есению в спальне, когда та капризничала и не хотела раздеваться. Со слов нянечки, воспитатель пнула дочь несколько раз, при этом и кричала, ругалась, в том числе, и матом», — возмущается Лина.

Перед этим помощница воспитателя якобы обращалась к заведующей, но та, вероятно, «побоялась скандала» и решила замять дело. Узнав, что ее дочь, к тому времени еще не способная рассказать о произошедшем, пострадала от рук педагога, Лина обратилась с заявлением в СК и прокуратуру, но стала объектом травли — другие родители говорили, что она сама якобы избивала дочь. Уголовное дело все же возбудили и воспитателя на некоторое время отстранили от работы, но затем женщина вернулась и применила силу к другому ребенку.

Мать Есении добивалась компенсации и справедливого наказания для виновной, но дело в отношении воспитателя прекратили по истечению срока давности. Лишь в феврале этого года Братский районный суд удовлетворил требование и взыскал в пользу ребенка, который испытывал физические и нравственные страдания 500 тыс. рублей.

Ранее воспитательница давала детям слабительное, чтобы их быстрее забрали домой.

 
