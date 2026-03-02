В новом альбоме Gorillaz звучит русская фраза

Музыкальная группа Gorillaz 27 февраля на собственном лейбле Kong выпустила девятый студийный альбом под названием The Mountain. Один из треков альбома содержит фразу на русском языке, сообщает РИА Новости.

«Привет, меня зовут Влад, и я зубная фея», — звучит в композиции Delirium на отметке в 2 минуты 38 секунд.

Как отмечает агентство, в авторах произведения значится некто Vlad, который, вероятно, произнес эти русские слова. Всего в композициях альбома звучит шесть языков, включая хинди, арабский и испанский. На обложке нового альбома можно заметить слово «पर्वत» на хинди, которое переводится как «гора».

С мая по июль 2024 года основатель коллектива Дэймон Албарн и соучредитель Gorillaz Джейми Хьюлетт отправились в Индию в поисках вдохновения, пишет Stilllistening Magazine. В это время музыканты пережили потерю близких членов семьи.

«Исследуя дилемму между жизнью и не жизнью и путешествие между ними, «Гора» — это завораживающая, калейдоскопическая коллекция задумчивых небесных мелодий, цепляющих хуков и вокодированных моментов, предлагающая инсайт о том, как горе переосмысливает нас», — сообщает о новом альбоме музыкальный журнал.

Отмечается также, что Албарн и Хьюлетт охарактеризовали новый альбом как цельное, концептуальное произведение, исследующее идеи загробной жизни через вымышленных персонажей группы.

