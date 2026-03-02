В Москве задержали подростка за поджог банкомата

Сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка, который поджег банкомат в Москве по указанию мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Там указали, что подросток был установлен и задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По предварительным данным, школьник на сайте знакомств познакомился с неизвестной, которая склонила его к изготовлению зажигательной смеси, которую он и бросил в сторону банкомата.

Об инциденте в отделении банка сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным журналистов, около 18:00 мск 2 марта в отделении Газпромбанка на Ленинградском проспекте, 75, вспыхнул пожар. Огнем были повреждены банкомат и стена на площади 3 кв. м, из здания эвакуировали 12 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Петербурге фельдшера задержали за поджог банка. По данным СМИ, следуя указаниям мошенников, мужчина взял кредит на более чем миллион рублей.

Также следуя инструкциям, он ворвался в финансовое учреждение с коктейлем Молотова и стал кричать про ограбление. В результате он попал в отделение полиции.

Ранее в Ленобласти неизвестный попытался поджечь банк.