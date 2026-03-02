«Трудно определить уровень»: в игре «Спартака» увидели слабые отрезки

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не стал оценивать уровень московского «Спартака» после победы над «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Все было у «Спартака» в этой игре: вспышки в игре, откровенно слабые отрезки. Не ровная команда, а на фоне «Сочи» вообще трудно определить уровень команды. Выглядел соперник «Спартака» сегодня не очень боеспособным», — сказал Балахнин.

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов. Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. Сочинская команда — главный аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте, имея в активе только девять баллов.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Сочи» 7 числа в выездном матче сразится с «Пари Нижним Новгородом», начало игры — 19:00 мск.

