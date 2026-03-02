Размер шрифта
Общество

Неизвестный проник ночью в конюшню, надругался над лошадью и остался на свободе

В Англии ищут мужчину, надругавшегося над лошадью в День святого Валентина
В Англии мужчина надругался ночью над лошадью и остался на свободе, пишет Mirror.

Инцидент произошел в ночь на 14 февраля 2025 года в Рейнхеме, графство Кент.

Лошадь по кличке Чарли, принадлежащая 44-летней Джули Боннер, находилась одна в местной конюшне, когда злоумышленник перепрыгнул через забор и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении беззащитного животного.

Акт зоофилии попал на камеру видеонаблюдения, что стало отправной точкой расследования. Тем временем пострадавшая лошадь переехала в другую конюшню.

«Какой бы монстр ни сделал это с Чарли, я считаю, что вы обязательно должны сдаться. <...> Потому что вы проникли на [чужую] территорию, вы изнасиловали мою лошадь, и я считаю, что вы представляете опасность для общества», — заявила хозяйка животного.

Она рассказала, что после инцидента к ней обращались люди со всего графства, которые сообщали о подобных инцидентах, произошедших за последние пару лет. В полиции провели «тщательное расследование», но установить личность преступника так и не смогли.

Ранее мужчина надругался над младенцем и собакой, снимая это на видео.

 
