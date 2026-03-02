США и Израиль ударили по порту на юге Ирана

ISNA: США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана

США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали люди.

До этого телеканал Al Hadath сообщил о взрывах в районе аэропорта Багдада. По данным журналистов, атаке подверглась военная база, которая располагается рядом с аэропортом и используется силами международного альянса во главе с США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

2 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продолжаться дольше четырех-пяти недель. По словам главы Белого дома, она «не наскучит» ему через неделю, другую. Он признал, что «ничего скучного в этом нет».

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.