Толпа подростков избила школьницу в новосибирском ТЦ из-за длинных волос

Подростки напали на 14-летнюю девочку в одном из новосибирских торговых центров. Об этом стало известно kp.ru. По данным источника, перед нападением школьнице сделали замечание по поводу ее внешнего вида.

Девочка, чьи волосы не понравились сверстникам, не отреагировала, однако это вызвало у толпы несовершеннолетних приступ агрессии. Пострадавшую схватили за волосы и повалили на пол, а затем начали бить по ребрам. В какой-то момент в происходящее вмешались охранники и разогнали подростков — всего, как сообщается, их было около 15 человек.

Жертва нашла в ТЦ свою маму и рассказала ей о случившемся, после чего женщина поймала одного из обидчиков дочери, но мальчик не только не извинился перед ней, но и якобы продолжил оскорблять. После нападения у потерпевшей остались синяки, гематомы и царапины, ее семья обратилась в полицию. Школьнице было выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

«Проводится проверка. Все участники конфликта устанавливаются», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

