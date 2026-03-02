В Москву вылетел еще один самолет из Дубая

В столичный аэропорт Внуково направляется самолет эмиратской авиакомпании Flydubai. Об этом РИА Новости сообщил представитель перевозчика.

«Авиакомпания Flydubai выполнит сегодня вечером несколько рейсов, в том числе рейс FZ8489 направляется сейчас в аэропорт Внуково в Москву», — сказал собеседник агентства.

По данным сервиса Flightradar, самолет Boeing 737-MAX вылетел из Дубая почти час назад. Сейчас воздушное судно пролетает над территорией Пакистана.

Несколькими часами ранее международного аэропорта Дубая вылетел первый с начала суток пассажирский самолет. Воздушное судно направилось в Самарканд.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.