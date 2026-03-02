Конфликт между США и Ираном в 2026 году: причины и возможные последствия военных действий

С чего начался конфликт между США и Ираном, почему Израиль напал первым, что изменится на Ближнем Востоке

28 февраля 2026 года Израиль сообщил о превентивном ударе по Ирану. В тот же день по Ирану ударили и США. Конфликт между странами назревал давно, а теперь он принял характер массированных атак с жертвами и разрушениями. С чего началось противостояние с Ираном, как на него повлияла ядерная программа страны и что, по мнению экспертов, будет дальше — в материале «Газеты.Ru».

История отношений между США и Ираном

Дипломатические отношения США и Ирана (до 1935 года — Персия) установили в 1883 году. Во времена Второй мировой войны Иран стал одним из коридоров поставок по ленд-лизу в СССР. По окончании войны США заключили с Ираном соглашения о продаже Тегерану объектов федеральной собственности Штатов по низкой цене и об урегулировании задолженности Ирана в $8,5 млн по ленд-лизу.

На дипломатические отношения повлияло участие США в разрешении Иранского кризиса и поддержка во время Холодной войны.

Это позволило США строить на территории Ирана заводы и продавать оружие — договоренности контролировал заручившийся поддержкой иностранцев шах Мохаммед Реза Пехлеви.

Однако местным жителям не нравилось присутствие иностранцев в стране. В 1949 году был создан Национальный фронт Ирана во главе с бывшим министром и доктором юридических наук Мохаммедом Мосаддыком. Он выступал против передачи британской корпорации нефтяных концессий. Целью движения были национализация нефтяной промышленности и переход к конституционной монархии. В апреле 1951 года в результате уличных протестов Мосаддык стал новым премьер-министром, и практически сразу вступил в силу закон о национализации нефтяной отрасли.

Действия нового правительства вызвали недовольство правящего шаха, США и Великобритании. В мае 1951 года британцы подали дело на рассмотрение в Международный суд ООН в Гааге. Переговоры с Мохаммедом Мосаддыком ни к чему не привели. В октябре 1952 года Иран разорвал дипломатические отношения с Великобританией.

К апрелю 1953 года у США и Великобритании созрел план свержения Мохаммада Мосаддыка — так называемая операция «Аякс». В августе того же года он был успешно реализован. Премьер-министр был арестован, а деятельность Национального фронта жестко подавлена. К власти вернули шаха, а жители вновь начали объединяться в группы сопротивления.

Что стало с Мохаммедом Мосаддыком? Осенью 1953 года бывший премьер-министр был осужден военным трибуналом и приговорен к трем годам тюремного заключения. После отбытия срока Мохаммед Мосаддык оставшуюся жизнь провел под домашним арестом в своем поместье. Он скончался в 1967 году.

Ситуация вновь обострилась в 1970-х и достигла пика в 1978 году. В разговоре с «Газетой.Ru» историк и аналитик Никита Пантелеев отметил, что конфронтация между США и Ираном началась после Исламской революции 1979 года и захвата американского посольства США в Тегеране.

Революция в Иране, Тегеран, декабрь 1978 года AP

Духовным лидером восстания стал Рухолла Мусави Хомейни, который вернулся в Иран после изгнания и провозгласил Исламскую Республику, основанную на религиозной ценности и антиамериканизме. С приходом аятоллы (почетное звание шиитских богословов, имеющих право выносить решения по вопросам исламского права) Хомейни к власти отношения между странами резко ухудшились.

Израиль направил новому верховному лидеру Ирана письмо о предложении сотрудничества, но Хомейни отказался и обвинил власти страны в оккупации святых мест ислама. Новые иранские лидеры называли США «большим Сатаной» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а Израиль — «малым Сатаной». Американцы же разорвали дипломатические отношения с Ираном и ввели односторонние санкции.

Участие США в ирано-иракской войне в 1980-х В 1980 году на Иран напал Ирак во главе с Саддамом Хусейном. В тот момент Хусейна поддержали американцы ради свержения новой власти Ирана, но разрушительная война так и не привела к падению аятоллы. Громким прецедентом стал взрыв казарм миротворцев в Бейруте — в случившемся подозревали военизированную шиитскую организацию «Хезболла», которую поддерживал Иран. В 1984 году США впервые внесли Иран в список государств, поддерживающих терроризм. Однако в то же время разгорелся скандал «Иран-контрас», когда выяснилось, что администрация США тайно поставляла оружие Тегерану, чтобы добиться освобождения заложников в Ливане. Удары США по иранским военным объектам в Персидском заливе в 1988 году и крушение иранского пассажирского самолета из-за американской ракеты привели к пику военного напряжения.

Сменивший Хомейни в 1989 году аятолла Али Хаменеи несколько раз называл Израиль «раковой опухолью» Ближнего Востока и призывал начать священную войну для уничтожения Израиля. Хаменеи также поддерживал «Хезболлу», которая развернула борьбу против Израиля, и начал заводить контакты с движением ХАМАС, противниками Израиля в Палестине. Внутри страны в тот момент началась разработка баллистических ракет «Шахаб», способных долететь до Израиля.

Отношения Ирана и Израиля до Исламской революции В 1947 году в ООН прошло голосование по вопросу создания Израиля. Тогда Иран проголосовал против, присоединившись к другим арабским странам, которые не поддерживали создание еврейского государства и выступали за федерализацию Палестины. Но с официальным провозглашением Израиля в 1948 году Иран не предпринял никаких действий против него и в войне не участвовал (хоть и поддерживал материально коалицию арабских стран). Иран признал Израиль в 1950 году де-факто: шах пошел на этот шаг из-за его сотрудничества с США. Через два года ставший премьер-министром Ирана Мохаммед Мосаддык предлагал разорвать отношения с Израилем, но этого так и не случилось. До конца 1970 годов у Израиля и Ирана были тесные отношения. Иран стал ключевым поставщиком нефти в Израиль и продавал ему нефть ниже рыночной цены, а Израиль поставлял в Иран оружие и помогал в развитии здравоохранения.

Со временем вражда лишь усиливалась на фоне конфликта вокруг иранской ядерной программы, которую Иран развивал в 1990-е. Иран стали считать главной угрозой национальной безопасности Израиля и стабильности Ближнего Востока. Обе стороны наносили удары по соперникам: Иран бил не только по израильским объектам, но и по базам США в Израиле. Израиль же вел тайную войну против ядерной программы, в ходе которой погибли несколько ученых-ядерщиков и были осуществлены кибератаки.

Баллистические ракеты, выставленные на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роль ядерной сделки в конфликте

В 2015 году при администрации Барака Обамы США, Европа, Россия, Китай и Иран подписали ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому Иран ограничивал свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Израиль возмутился по поводу этого решения, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньху выступил в конгрессе США и назвал сделку ошибкой.

Нынешняя, наиболее опасная фаза началась после выхода США из ядерной сделки в 2018 году, пояснил Никита Пантелеев. Принял решение и восстановил жесткие санкции действующий на тот момент президент США Дональд Трамп. Он назвал сделку «порочной, гнилой по своей сути». Министр финансов США заявлял, что шаг президента обусловлен желанием создать новое соглашение.

«Мне стало ясно, что мы не сможем предотвратить создание ядерной бомбы в рамках этого разваливающегося, прогнившего соглашения <...> Если бы я позволил этой сделке продолжиться, мы скоро имели бы дело с ядерной гонкой вооружений на Ближнем Востоке», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп делает заявление по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении Ирана в зале дипломатических приемов Белого дома в Вашингтоне, 8 мая 2018 года Martin H. Simon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возобновление санкций со стороны США ослабило экономику Ирана и привело к ухудшению отношений между странами. Президент Ирана Хасан Роухани заверил, что страна не отказывается от СВПД Совместный всеобъемлющий план действий, но предупредил, что страна в ближайшее время начнет обогащать уран. Многие страны выразили сожаление по поводу решения Трампа. Попытки возобновить диалог растянулись на многие годы.

В это время продолжались военные действия. В январе 2020 года в результате атаки американского беспилотника в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий силами «Аль-Кудс» (спецподразделением Корпуса стражей исламской революции, ответственным за проведение операций за пределами территории страны) в Ираке. Иран ответил ракетными ударами по объектам США в Ираке. Хоть жертв не было, стороны еще ближе подошли к вооруженному конфликту. В это время президент США Джо Байден пытался возобновить переговоры о ядерной сделке, но попытки успехом не увенчались.

Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года Iraqi Prime Minister Press Office via AP

В 2023 году противостояние ожесточилось после атаки ХАМАС на Израиль и начала войны в Газе, так как Иран открыто поддерживает и ХАМАС, и «Хезболлу».

США и Иран вернулись к переговорам по ядерной программе только в 2025 году. В апреле Дональд Трамп потребовал от Ирана добиться прогресса за два месяца, иначе возможна эскалация. Но на переговорах сторон выяснилось, что договориться будет сложно: пока Иран требовал полного снятия санкций и был согласен лишь частично ограничить ядерную программу, США настаивали на полном прекращении обогащения урана. Напряжение не снизилось, и Израиль уведомил Вашингтон о готовности ударить по ядерным объектам Ирана. Иран в ответ предупредил об ударах по скрытым израильским ядерным объектам.

В июне 2025 года израильские военные нанесли авиаудар по ядерным объектам в Иране, а администрация США призвала Иран не угрожать их интересам. Аятолла Хаменеи сообщил об ответных ударах по ядерным и военным объектам в Израиле.

Затем был острый момент лета 2025 года, когда американцы нанесли удары по иранским ядерным объектам, а Иран ответил по американской базе «Аль-удейд» в Катаре. Та конфронтация, по оценкам экспертов, не повлияла на скорость ядерной программы Ирана, а иранский ответ не привел к жертвам со стороны американцев. Никита Пантелеев историк, аналитик

Дым над Тегераном после израильских ударов, 18 июня 2025 года Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху давно считает Иран самым опасным противником Израиля, напомнил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Евгений Сумароков. После падения сирийского режима Башара Асада, ключевого союзника Ирана, и подавления Израилем поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в Ливане, Израиль прошлым летом начал войну против самого Ирана.

Хотя Израиль прекратил конфликт после ударов США по иранским ядерным объектам, можно было предположить, что Нетаньяху воспользуется возможностью возобновить атаки на Иран. В преддверии выборов в октябре Нетаньяху может также рассматривать возвращение к войне как шанс укрепить свои позиции внутри страны. Евгений Сумароков Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

По мнению эксперта, атака может быть также местью за нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, учитывая заявления, что Израиль «не забудет» спонсорство Ираном палестинской боевой группировки.

Очередные переговоры между США и Ираном проходили в швейцарской Женеве в феврале 2026 года. Вашингтон потребовал демонтажа ядерных объектов в трех городах и вывоз всего запаса обогащенного урана из страны, а Тегеран отверг эти условия. Трамп заявлял, что хотел бы решить споры дипломатией, стороны договорились продолжить консультации в Вене.

Карта ядерных объектов в Иране Yagasi/Wikimedia Commons

Что произошло 28 февраля 2026 года

Через два дня после третьего раунда переговоров, 28 февраля, Израиль нанес удар по территории Ирана. По мнению экспертов, США поручили Израилю это сделать.

К атаке присоединились и сами Штаты, ударив по целям с моря и воздуха. В то же время Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции против Тегерана. Позже он заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован. Среди целей операции «Эпическая ярость» Трамп назвал недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Собравшиеся на площади Энгелаб реагируют на новость о гибели лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране, 1 марта 2026 года Majid Asgaripour/Reuters

Президент Трамп заявил, что главной целью военного вмешательства США является «защита американского народа путем устранения непосредственных угроз со стороны иранского режима». Эти угрозы, по его словам, включали в себя ядерную программу Ирана, которую, как утверждал Белый дом, «полностью» уничтожили, когда США ненадолго присоединились к войне Израиля против Ирана в июне прошлого года. Евгений Сумароков Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

В своем видеообращении Трамп обвинил Иран в том, что власти страны отвергают любую возможность отказаться от ядерных амбиций, и заявил, что США больше не могут этого терпеть. Евгений Сумароков уточнил, что политика США, по словам Трампа, всегда заключалась в том, чтобы этот режим никогда не мог бы обладать ядерным оружием. При этом не было предоставлено никаких доказательств того, что Иран приблизился к его получению.

После почти полувековой вражды между США и исламским режимом Трамп, похоже, намекнул на необходимость сведения счетов, упомянув кризис с заложниками 1979 года и взрыв посольства США в Бейруте в 1983 году.

Президент также повторил свои спорные утверждения о том, что Иран разрабатывает баллистические ракеты, способные достичь материковой части США. Евгений Сумароков Кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

Президент США Дональд Трамп объявляет, что США начали «масштабную военную операцию» в Иране, 28 февраля 2026 года Truth Social/Reuters

Трамп также призвал силовиков Ирана сложить оружие, заявив, что в противном случае их будет ждать смерть. Иранцам он предложил «взять судьбу в свои руки» и добиться «славного будущего, которое уже близко, в пределах досягаемости».

Известно, что на юге Ирана погибли более 160 человек из-за военных атак, а резиденция верховного лидера Ирана была разрушена.

В ответ Иран ударил по 14 военным базам США в шести странах Ближнего Востока, включая Катар и ОАЭ. В зоне конфликта оказались более 50 тысяч российских туристов, находящихся в ближневосточном регионе. Силам ПВО арабских стран удалось сбить иранские ракеты.

«Повторная военная агрессия Соединенных Штатов и сионистского режима (Израиль — прим.) против Ирана происходит в то время, когда Иран и США находились в процессе дипломатических переговоров. От всех стран — участниц ООН ожидаем решительное осуждение агрессивного акта и срочные коллективные действия по противодействию ему», — отметили в МИД Ирана.

Глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают». А представитель ведомства счел это не операцией, а настоящим объявлением войны. Президент Ирана Пезешкиан обратился к нации, сказав: «Мы доведем наших врагов до отчаяния, уничтожив их базы и возможности». Известно, что в Израиле из-за иранских ударов пострадали более 120 человек.

Уже вечером 1 марта президент США объявил о просьбе новых властей Ирана возобновить переговоры.

Если Тегерану удастся удовлетворить США в рамках переговоров, то американские военные могут приостановить удары, заверил президент.

2 марта страны продолжили наносить удары. Иран бил по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму, сообщил КСИР. Не менее 555 человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля, отметил иранский Красный полумесяц.

Сколько продлится конфликт и что будет дальше

По словам Трампа, операция может продолжаться в течение четырех-пяти недель. Эксперты расходятся в прогнозах относительно продолжительности конфликта.

Несмотря на слова Трампа о четырех неделях противостояния, я думаю, что конфликт закончится в течение недели-двух, и американцы заявят о том, что «все цели достигнуты». Увязываться в долгом конфликте им ни к чему. Никита Пантелеев историк, аналитик

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, это только первый этап начавшегося конфликта. Он считает, что у Ирана еще есть варианты, как отвечать на атаки Штатов и Израиля. В то же время понятно, что ни американцы, ни израильтяне не приостановят своих ударов и будут системно ликвидировать всю провластную верхушку.

Это будет приводить к ухудшению общей ситуации в стране, что может спровоцировать новую волну общественных протестов. Я уверен, что происходящее сейчас — это только первый этап конфликта. Геворг Мирзаян политолог

Историк и аналитик Никита Пантелеев отметил, что США участвуют в конфликте по нескольким причинам. Очевидная — помощь Израилю, ключевому союзнику, в том числе из-за сильного произраильского лобби в Вашингтоне. Израиль, который методично устраняет своих врагов с 2023 года, видит в Иране последнее вражеское государство в регионе, имеющее широкие возможности по нанесению ударов по Израилю, считает эксперт.

Для США же еще имеет место вопрос безопасности американских баз на Ближнем Востоке и самое главное, о чем не говорят в публичном поле — контроль иранской нефти. Судя по риторике Трампа, он надеется американским ударами дестабилизировать и так трудную внутриполитическую ситуацию в Иране, чтобы к власти в стране пришли более сговорчивые для американцев люди. Никита Пантелеев историк, аналитик

Как считает эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов, Израиль и Соединенные Штаты последовательно пытаются добиться дезорганизации управления Исламской Республики: как только все основные звенья управления будут уничтожены, страна станет фактически недееспособной.

Американские и израильские войска пытаются добиться полной недееспособности руководства Ирана, выбивая самые важные звенья управления из строя. Иран, конечно, пока отвечает, но все эти удары не столь критичны для того же Израиля. А учитывая, что иранские ракеты и беспилотники иногда попадают и по туристическим зонам соседних стран Ближнего Востока, он рискует нажить себе еще больше врагов в регионе. Сергей Балмасов эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам

Хотя прямое военное столкновение США и Ирана уже происходит, но наземная американская операция маловероятна, отметил Никита Пантелеев в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, страну с 92-миллионным населением не получится взять «ковбойским наскоком», особенно, если местная элита настроена решительно. «Роль Трампа в событиях очень велика: после провала переговоров в Женеве он сделал ставку на силу, обозначил цель не только сдерживания, но и фактического давления на режим в Тегеране. Вполне возможно, что и переговоры были лишь ширмой», — подчеркивает Пантелеев.

Так как еще до эскалации Ирану удалось подавить внутренние протесты, риск масштабных акций местного населения пока низок, считает эксперт. На них и рассчитывают американцы, чтобы либо ослабить иранский режим, либо окончательно его сменить.

Чем больше США и Израиль попадают по гражданским объектам, как по школе в Минабе, где погибли дети, тем больше местное население будет консолидироваться вокруг иранской власти. Наиболее вероятный сценарий — серия тяжелых, но ограниченных ударов по Ирану и попытка принудить Тегеран к более жестким условиям. Иран же будет максимально наносить ущерб по объектам в Израиле и странах Персидского залива, чтобы максимизировать издержки для американцев и нарушить стабильность в регионе, чего в Штатах максимально хотят избежать. Никита Пантелеев историк, аналитик

Для России данная ситуация несет одновременно политический и экономический вызов, отмечает он. Иран, после смены режима в Сирии, остается ключевым союзником для страны, и потеря союзника станет большим минусом в ходе мирового торга с США, в том числе и в переговорах по Украине. «А вот увязание американцев в конфликте как раз-таки несет для нас плюсы в виде отвлечения внимания и ресурсов от украинского конфликта. Также имеется и экономический плюс в виде взлета цен на энергоносители, которые в последнее время дешевели», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».