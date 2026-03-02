«США не начинали этой войны, но они ее закончат»: глава Пентагона высказался об атаке на Иран

Военная операция «Эпическая ярость» против Ирана стала самой смертоносной, сложной и точной воздушной кампанией в истории, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, США не намерены оглядываться на «глупые правила ведения боевых действий» и не будут соблюдать политкорректность. При этом, по данным The Washington Post, в американском руководстве растут опасения, что конфликт может выйти из-под контроля.

2 марта глава Пентагона Пит Хегсет дал первую пресс-конференцию после начала военной операции «Эпическая ярость» Соединенных Штатов против Ирана. По его словам, боевые действия стали «возмездием аятолле и его культу смерти».

«Два дня назад по прямому приказу президента Дональда Трампа военное министерство начало операцию «Эпическая ярость» – наиболее смертоносную, наиболее сложную и наиболее точную воздушную операцию в истории», – сказал он.

По словам Хегсета, бои проходят на условиях США, «с максимальным контролем, без глупых правил ведения боевых действий, без трясины государственного строительства, без попыток построения демократии, без политкорректной войны».

«Мы не начинали эту войну. Но при президенте Трампе мы ее закончим», — сказал Хегсет.

Кроме того, он:

— обвинил Иран в беспорядочных обстрелах ракетами и беспилотниками отелей, аэропортов и других гражданских объектов на территории соседних стран;

— сообщил, что накануне нападения «Тегеран не вел переговоры, а тянул время, чтобы пополнить свои запасы ракет и возобновить свои ядерные амбиции»;

— заявил, что «режиму, который скандировал «смерть Америке» и «смерть Израилю», будет подарена смерть от Америки и Израиля»;

— раскритиковал «традиционных европейских союзников» за то, что они в этой ситуации «заламывают руки и хватаются за сердце, сомневаясь в целесообразности применения силы»;

— выразил уверенность в том, что война против Ирана несопоставима с войной в Ираке, добавив, что США не увязнут в ней.

В Вашингтоне зреют опасения

Несмотря на показную уверенность, в Белом доме и Пентагоне зреют опасения, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля, пишет The Wasington Post со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией».

«Атмосфера здесь напряженная и параноидальная», — сказал собеседник WP.

По данным издания, высокопоставленные руководители американской администрации «опасаются, что боевые действия продлятся несколько недель, что создаст дополнительную нагрузку на ограниченные запасы средств противовоздушной обороны США». Чиновник напомнил, что для перехвата даже одной иранской ракеты американскому комплексу ПВО Patriot часто требуется две противоракеты, а их запас и без того ограничен и истощен.

Об этом же заявил представляющий Демпартию США член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

«С этого момента все начнется. Мы не сможем сказать: «Эй, Иран, у нас закончились системы противоракетной обороны, так что давайте сделаем паузу. Ничего, если мы немного повременим?» Это подорвет нашу способность защищать все, что нам нужно защищать», — сказал он.

По данным Пентагона, в кампании против Ирана США применяют беспилотники, эсминцы, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты Tomahawk. Военные базы США в регионе защищены системами ПВО, но они, по-видимому, не вполне справляются с возложенными на них задачами. Так, Иран уже заявлял об уничтожении в Катаре дорогостоящего американского радара FP132, который используется для обнаружения баллистических ракет.

Что говорят в России

Россия разочарована тем, что отношения Ирана и США деградировали до прямой агрессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь, конечно, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии», — отметил представитель Кремля.