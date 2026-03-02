Москвичам рассказали о погоде 8 марта

В Москве в воскресенье, 8 марта, появится солнце. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не исключено, что солнце проявит себя еще и в более прохладный день — 8 марта, когда ожидается от -1°C до -6°C, но все-таки при солнце на небе», — сказал специалист.

27 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что март в Москве начнется с дождей и оттепели. По словам специалиста, температура воздуха составит +4°C.

В этот же день в Гидрометцентре РФ сообщили, что с 28 февраля по 2 марта жителей Центральной России ожидает опасное явление — ледяной дождь. Параллельно с осадками в регионе начнется активное снеготаяние. Метеорологи предупреждают, что на отдельных территориях процесс будет носить интенсивный характер, провоцируя заметный сток талых вод.

