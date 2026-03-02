Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Шувалов: в Москве 8 марта появится солнце
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве в воскресенье, 8 марта, появится солнце. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не исключено, что солнце проявит себя еще и в более прохладный день — 8 марта, когда ожидается от -1°C до -6°C, но все-таки при солнце на небе», — сказал специалист.

27 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что март в Москве начнется с дождей и оттепели. По словам специалиста, температура воздуха составит +4°C.

В этот же день в Гидрометцентре РФ сообщили, что с 28 февраля по 2 марта жителей Центральной России ожидает опасное явление — ледяной дождь. Параллельно с осадками в регионе начнется активное снеготаяние. Метеорологи предупреждают, что на отдельных территориях процесс будет носить интенсивный характер, провоцируя заметный сток талых вод.

Ранее синоптик ответил, когда в Москве окончательно наступит весна.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!