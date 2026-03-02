«Придет момент, и мы вытесним их». Зеленский снова отверг территориальные уступки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от обмена занятой ВСУ части Донбасса на контролируемые Россией приграничные территории в Сумской и Харьковской областях. Эти предложения, по его словам, обсуждались на трехсторонних переговорах, очередной раунд которых намечен на этой неделе. При этом Bloomberg высказывает версию, согласно которой Москва может выйти из переговорного процесса, если Киев откажется идти на уступки по территориальным вопросам.

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не пойдет на уступки и не будет обменивать «маленькие территории» на границе Украины на «большую территорию» в Донбассе, сообщает «РБК-Украина». По его словам, «сравнивать их нельзя», так как приграничные земли «удерживать очень сложно».

«Россияне четко понимают, что они их не смогут удержать их. Придет момент, и мы вытесним их с этих территорий. Поэтому это не подарок», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул важность переговорного процесса. По его словам, встреча делегаций Москвы, Киева и Вашингтона планировалась в Абу-Даби (ОАЭ) с 5 по 8 марта. Однако из-за начавшихся на Ближнем Востоке боевых действий ее могут перенести в Турцию или Швейцарию.

«Встреча должна быть, она для нас важна, мы поддерживаем эту встречу», — сказал Зеленский.

Перед этим, 28 февраля, в интервью норвежскому телеканалу NRK он заявил, что уже не думает о том, как победить в конфликте — в настоящее время для Украины важно выжить, а также сохранить независимость, это и станет победой для государства . Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не является для Киева союзником, а выступает посредником в диалоге с Москвой по мирному урегулированию.

Решающие переговоры

Bloomberg со ссылкой на «близкие к Кремлю источники» сообщает, что российские власти все чаще склоняются к мнению, что «нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территории для достижения соглашения».

По данным издания, запланированные на этой неделе контакты могут стать «решающими для определения того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны».

«Россия, скорее всего, откажется от переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки», — пишет Bloomberg.

Со ссылкой на источник агентство указывает, что на текущей стадии обсуждений Россия «готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из восточной части Донецкой области». После чего будет организован трехсторонний саммит президентов Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, где достигнутые соглашения будут финализированы.

В России такой вариант развития событий пока оценивают весьма скептически, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с учетом сделанных в последнее время заявлений Владимира Зеленского его встреча с Владимиром Путиным маловероятна.

«Есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию?» — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время украинские власти «прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска вариантов раскассирования европейских денег».

Из недавних выступлений Владимира Зеленского, и в самом деле, можно сделать вывод, что он не готов идти ни на какие уступки в территориальном вопросе. Так, в интервью Financial Times Зеленский назвал идею уступить Донбасс в обмен на прекращение боевых действий «недальновидной». До этого, выступая на пресс-конференции в Мюнхене, он заявил, что Украина никогда не выведет свои войска из Донбасса.

При этом украинский лидер продолжает настаивать на личной встрече с президентом России, заявляя, что «территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств и правительств».