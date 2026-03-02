«Аэрофлот» готов оплатить за свой счет размещение россиян в Дубае

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об оплате проживания оказавшихся в Дубае россиян в гостиницах. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров каналу «Вести».

«Авиакомпания «Аэрофлот» взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая», — сказал Ядров.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по производству Андрей Семенов выразил надежду на поддержку местных властей.

«Мы ожидаем, что власти, как это было в Абу-Даби, помогут с расселением. Даже при самом оптимистичном сценарии, потребуется несколько дней для вывоза всех пассажиров», — подчеркнул он.

До этого «Аэрофлот» анонсировал запуск вывозных рейсов из ОАЭ, начиная с 3 марта. Планируется выполнение двух рейсов из Дубая и одного из Абу-Даби в Москву. Авиакомпания персонально уведомит пассажиров о времени и дате отправления по телефону и электронной почте, указанным при бронировании билетов.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.