Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

«Аэрофлот» готов оплатить за свой счет размещение россиян в Дубае

«Аэрофлот» обязался взять на себя размещение россиян в Дубае
beton studio/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об оплате проживания оказавшихся в Дубае россиян в гостиницах. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров каналу «Вести».

«Авиакомпания «Аэрофлот» взяла на себя возможность размещения за свой счет наших граждан в отелях Дубая», — сказал Ядров.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по производству Андрей Семенов выразил надежду на поддержку местных властей.

«Мы ожидаем, что власти, как это было в Абу-Даби, помогут с расселением. Даже при самом оптимистичном сценарии, потребуется несколько дней для вывоза всех пассажиров», — подчеркнул он.

До этого «Аэрофлот» анонсировал запуск вывозных рейсов из ОАЭ, начиная с 3 марта. Планируется выполнение двух рейсов из Дубая и одного из Абу-Даби в Москву. Авиакомпания персонально уведомит пассажиров о времени и дате отправления по телефону и электронной почте, указанным при бронировании билетов.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Также туристов принудительно выселяют из отелей из-за приезда других гостей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!