Fitch указало на риски изъятия «сверхдоходов» у ряда российских компаний

Изъятие «сверхдоходов» с ряда металлургических, химических и металлургических компаний, вероятно, окажет давление на прибыльность и уменьшит свободный денежный поток этих компаний, считают аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings. Такое предложение содержится в письме помощника президента Андрея Белоусова, сообщали СМИ. Оно предполагает изъятие более 500 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля.

«Любое влияние на рейтинг, тем не менее, зависит от уровня налогообложения (в рамках изъятий. – прим. «Газета.Ru») и ответных действий перечисленных компаний… Инициатива о более высокой налоговой нагрузке может заставить компании выбрать либо снижение дивидендных выплат, либо уменьшение будущих капитальных затрат, либо наращивать кредитное плечо. Мы ожидаем, что давление на рейтинги будет самым сильным для эмитентов, столкнувшихся с комбинацией значительного налога на доходы, ограниченного заемного капитала по текущим рейтингам и невозможностью скорректировать свои дивиденды или капвложения», — говорится в сообщении рейтингового агентства.

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В то же время Fitch ожидает, что, вероятно, изъятие «сверхдоходов» не окажет влияние на проекты, находящиеся в стадии завершения.

«Тем не менее в долгосрочной перспективе все затронутые компании могут переоценить потенциальный возврат вложений в их проекты в условиях более высокого налогового давления», — предупреждают аналитики. И отмечают: реализация этой меры может подтолкнуть компании к переориентации на инвестиции на добычу или низкомаржинальную торговлю. Более подробная оценка инициативы Белоусова возможна после прояснения деталей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо от Белоусова содержит экспертную оценку. «Пока президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», — указал Песков.