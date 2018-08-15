Глава Южной Кореи пообещал соединить железные дороги с КНДР до конца года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил, что в случае разрядки две Кореи могут создать в приграничных районах объединенную специальную экономическую зону.

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«Если будет снижена напряженность и установлен мир, в приграничных районах провинций Кёнгидо и Канводно будет создана единая специальная экономическая зона», — заявил он.

По его словам, это создаст возможности для создания большого количества рабочих мест и для регионального развития региона и даст шанс средним и малым предприятиям.

Ранее Мун Чжэ Ин заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал, что хочет превратить КНДР в «нормальную страну».