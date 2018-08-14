CNBC: CША получили $1,4 млрд от сбора пошлин на сталь и алюминий

Администрация президента США Дональда Трампа собрала после введенных пошлин на сталь и алюминий более $1,4 млрд менее чем за пять месяцев. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на отчет конгресса США.

Ожидается, что на конец года общая прибыль от введенных пошлин для стран ЕС, Канады и Мексики составит $7,5 млрд.

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В конгрессе США подсчитали, что в период с 23 марта по 16 июля Соединенные Штаты собрали $1,1 млрд и $344,2 млн от сборов пошлин на сталь и алюминий соответственно.

При этом такие доходы растут, поскольку торговые переговоры с союзниками продолжаются, и президент США Дональд Трамп был готов к повышению тарифных ставок в таких странах, как Турция, например.

Ранее в США объявили о двукратном повышении пошли на сталь и алюминий из Турции. После этого турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что американская сторона нанесла «удар в спину» своим турецким партнерам.