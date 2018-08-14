В Минфине предложили взимать экологический налог

В Министерстве финансов предложили ввести поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым плата за негативное воздействие на окружающую среду станет экологическим налогом. Соответствующая инициатива опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый документ предполагает включение в кодекс платежей квазиналогового характера. Ранее в Минфине намеревались проанализировать действующие неналоговые платежи и те из них, которые похожи на налоги и сборы, включить в Налоговый кодекс. По остальным платежам в ведомстве предложили сформировать закрытый перечень и установить единые правила регулирования в рамках отдельного законодательства.

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В данный момент плата за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Количество взимаемых средств определяется исходя из объема или массы вредных выбросов.

В Минфине посчитали, что анализ динамики поступлений таких выплат в бюджет продемонстрировал низкую эффективность работы этого механизма. Из-за этого решение экологических проблем требует выделения дополнительных средств из федерального и местного бюджетов. Поэтому в ведомстве решили, что будет уместно воспользоваться опытом других стран и взимать оплату в форме налогового платежа.

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства России, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», — отмечается в пояснительной записке.

Документ предлагает зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Если новый закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее стало известно, когда Минфин подготовит закон о налогообложении самозанятых.