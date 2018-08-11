СМИ рассказали о плачевном положении работающих в Европе украинцев

Портал «Обозреватель» сообщил, что украинцы, которые уезжают работать за рубеж, все чаще становятся жертвами мошенников, передает РИА «Новости».

Отмечается, что основные ошибки граждан Украины, которые уезжают в Европу — попытка устроиться на работу без документов или попытка получить место в Западной Европе по польской рабочей визе. При этом такие рабочие часто становятся жертвами обмана.

Реклама

Издание сообщает, что доверившись посредникам, которые обещают устроить на работу, украинцы оказываются в настоящих «трудовых лагерях», где у них отбирают документы и иногда средства связи, а при попытках уехать угрожают расправой. При этом к рабочим относятся, «как к животным».

Портал порекомендовал украинцам тщательно проверять агентства-посредники и делать копии документов при выезде на работу за рубеж, а также придумать кодовое слово, которое можно сообщить родственникам по телефону.

Ранее сообщалось, что крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу из-за забастовки сотрудников.