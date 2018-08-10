Лукашенко заявил о варварском отношении России к Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия относится недобросовестно к взятым на себя обязательствам в рамках Евразийского экономического союза и относится к Белоруссии «по-варварски», передает «БелТА».

«У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — сказал Лукашенко.

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Он обратил внимание, что российские власти, при этом, упрекают в создании неконкурентного преимущества страны Запада.

«А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это еще тема нашего разговора с Президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем», — добавил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что в подобной ситуации главное — выдержать два-три года в условиях, когда страна зажата и «старшим братом» с Востока и странами Запада.

Ранее Лукашенко рассказал о дефиците мяса в России.