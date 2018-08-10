Украинские железные дороги готовы прекратить сообщение с Россией

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В компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией, пишет украинское издание «Сегодня».

Так в железнодорожной компании ответили на запрос СМИ о возможности отмены поездов в Россию.

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Кроме того, перевозчик отметил, что количество пассажиров в Россию сокращается с каждым годом. Так в 2017 году в Россиию было перевезено 900 тыс. украинцев. Это в пять раз меньше, чем в 2013-м году.

По данным компании, между Украиной и Россией курсирует 13 пар поездов.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на Украине обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией.