ЦБ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Банк России прокомментировал нынешнюю ситуацию на валютном рынке страны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — заявили в ЦБ.

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Отмечается, что поддержку рублю оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки.

Центробанк заверил, что он имеет достаточно инструментов для предотвращения угрозы финансовой стабильности.

Ранее сообщалось, что курс доллара перевалил за 67 руб. впервые с 3 августа 2016 года.