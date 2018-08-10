Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций США
Официальный представитель правительства Ирака Саад аль-Хадиси заявил, что страна намерена отказаться от доллара в расчетах с Ираном из-за санкций США против Тегерана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, отказ от доллара повлечет за собой спад в двусторонней торговле Ирана и Ирака.
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Он также добавил, что правительство Ирака планирует найти «новый механизм» для поддержки двусторонней торговли.
Однако, Саад аль-Хадиси подчеркнул, что сохранить уровень торговых отношений, существовавший до санкций, «не получится».
Ранее сообщалось, что Турция намерена продолжить закупать газ у Ирана после введения санкций США.
Как отмечалось, Турция считает, что решение США по санкциям против Ирана является односторонним.