Профицит торгового баланса России вырос в 1,6 раза

Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по июль текущего года увеличилось в 1,6 раза и составило $104 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до $104 млрд по сравнению с $63,5 млрд годом ранее», — заявили в ЦБ.

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Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд.

Регулятор подчеркнул, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами.