«Ямал СПГ» запустил вторую очередь завода

НОВАТЭК запустил вторую очередь «Ямала СПГ». Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, запуск второй линии произведен с опережением графика на шесть месяцев.

«Завод «Ямал СПГ» произвел отгрузку танкерной партии СПГ, полученной на второй технологической линии. Проект реализуется в рекордные сроки. Запуск второй линии производен с опережением графика на шесть месяцев», — говорится в заявлении НОВАТЭКа.

Ранее руководитель и совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что компания планирует запустить третью технологическую линию завода «Ямал СПГ» в декабре 2018 — январе 2019 года.