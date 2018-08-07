Экс-депутат Рады увидел в действиях правительства желание ликвидировать Украину

Экс-депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал заявление украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном закрытии железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщает ФАН.

«Такое впечатление, что кабинет министров [Украины] и отдельные члены этой шайки создали ликвидационную комиссию по Украине. Похоже, они хотят ликвидировать Украину как государство», — заявил Олейник.

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Он подчеркнул, что нынешнюю украинскую власть «совершенно не волнует», что данное решение противоречит национальным интересам Украины.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что кабмин Украины может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время.