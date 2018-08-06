«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций, согласно данным Московской биржи.

По состоянию на 13:25 мск понедельника, стоимость акций «Роснефти» выросла на 1,78% и составила 418,55 рубля за бумагу. Капитализация компании составила 4,43 трлн рублей.

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По состоянию на 13:25 мск, стоимость акций Сбербанка увеличилась на 1,06% — до 204,35 рубля за бумагу. Капитализация Сбербанка составила 4,41 трлн рублей.

С учетом привилегированных акций Сбербанка, рыночная стоимость которых составляет сейчас примерно 178 млрд рублей, Сбербанк остается самой дорогой компанией России, отмечает RNS.

В докладе Goldman Sachs, опубликованном на прошлой неделе, было заявлено, что акции «Роснефти» станут самыми доходными в российском ТЭК.