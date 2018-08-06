В Совфеде назвали конъюнктурным новый проект антироссийских санкций США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что новый законопроект США о антироссийских санкциях является конъюнктурным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Определенные силы США работают против диалога на любом уровне, чтобы создать почву для конъюнктурных инициатив. В число этих инициатив входит последний проект о санкциях», — сказал Косачев.

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Он также подчеркнул, что санкционное давление мешает отношениям двух стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США регулярно обновляют пакет санкций, не основываясь на фактах.

Как стало известно, сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.