США намерены пересмотреть льготы на импорт для Турции

Правительство США рассматривает оправданность участия Турции в программе преференций для импорта (GSP). Об этом сообщается на сайте американского торгового представителя.

По данным ведомства, Вашингтон обеспокоен соблюдением Анкарой правил для доступа к GSP.

Реклама

Как отмечается, Турция ввела дополнительные пошлины на $1,78 млрд на импорт из Соединенных Штатов.

При этом Вашингтон рассчитывает совместно с Анкарой разработать решение проблемы доступа к GSP.

Ранее сообщалось, что Турция и США провели переговоры по вопросу санкций.

Как отмечалось, Анкара и Вашингтон договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов.