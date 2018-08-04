США намерены пересмотреть льготы на импорт для Турции
Правительство США рассматривает оправданность участия Турции в программе преференций для импорта (GSP). Об этом сообщается на сайте американского торгового представителя.
По данным ведомства, Вашингтон обеспокоен соблюдением Анкарой правил для доступа к GSP.
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Как отмечается, Турция ввела дополнительные пошлины на $1,78 млрд на импорт из Соединенных Штатов.
При этом Вашингтон рассчитывает совместно с Анкарой разработать решение проблемы доступа к GSP.
Ранее сообщалось, что Турция и США провели переговоры по вопросу санкций.
Как отмечалось, Анкара и Вашингтон договорились о тесном взаимодействии для решения вопросов.