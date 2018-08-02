В Латвии предложили обложить налогом чаевые

Заместитель госсекретаря министерства экономики Латвии Раймонд Алексеенко заявил, что ведомство предложило обложить налогом чаевые в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были «серой зоной». Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем. И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия», — сказал Алексеенко.

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На данный момент в Латвии так называемые чаевые никак не регулируются.

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