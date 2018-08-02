Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25% на продукцию из Китая

Администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

«Президент 18 июня поручил мне определить перечень китайских товаров на 200 миллиардов долларов для обложения дополнительными пошлинами в 10%… На этой неделе президент предписал мне, чтобы я рассмотрел увеличение предложенного уровня с 10% до 25%», — сообщил Лайтхайзер.

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Как заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации США, «процесс обсуждения данных мер уже идет».

«Слушания по данному вопросу начнутся позднее в этом месяце. И сейчас президент Дональд Трамп поручил торговому представителю повысить уровень пошлин с планируемых 10% до 25%», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай примет необходимые контрмеры, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары.