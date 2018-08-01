Суд утвердил арест всех активов по делу братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным арест в рамках дела братьев Магомедовых активов и счетов восьми компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Решение о наложении обеспечительных мер оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала судья.

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Ранее сообщалось, что cледствие планирует новые аресты имущества в рамках дела братьев Магомедовых.

Как стало известно, суд арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.