В России появится железнодорожный лоукостер без биотуалетов и кондиционеров

«Дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует выделить старые вагоны в отдельный временный эконом-класс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет компании.

«Планируется переход на новое унифицированное высококачественное продуктовое предложение, предусматривающее три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд; три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд «эконом-бюджет», — сказано в документе компании.

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Согласно отчету ФПК, обслуживание пассажиров в поездах разделяется на три класса: бизнес-класс, комфорт и эконом.

Ранее сообщалось, что в самолетах могут появиться стоячие места.