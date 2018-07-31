Официальный курс евро снизился на 13 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 12,83 коп., до 73,07 руб., курс доллара уменьшился на 43,08 коп., до 62,34 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 29,47 коп., составив 67,17 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,2% и составил 2292 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1160 пункта.

Стоимость нефти снижалась на 0,3%, до $75,31 за баррель по марке Brent.

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