ЕС расширил список российских компаний, попавших под санкции из-за Крыма

Европейский союз (ЕС) принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Как уточняется, в список ограничений, которые действуют по отношению к российским компаниям из-за воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста попали судостроительный завод «Залив», ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Институт Гипростроймост» и АО «ВАД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России.