Мосбиржа приостановила торги на двух рынках из-за сбоя

В понедельник, 30 июля, Московская биржа приостановила торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов более чем на час из-за сбоя в работе серверов доступа торговой системы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу биржи.

«30 июля в период вечерней торговой сессии на валютном рынке специалистами биржи было обнаружено нарушение штатной работы серверов доступа торговой системы, обслуживающих часть участников валютного рынка», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что из-за сбоя было принято решение приостановить торги. По данным пресс-службы, ошибка была устранена «примерно через час», в 20.35 по московскому времени. Представители Мосбиржи добавили, что вечерняя сессия проводится с 19.00 до 23.50 мск.

В сообщении подчеркивается, что дневная сессия прошла в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум.