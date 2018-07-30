Путин освободил семей с инвалидами от взносов за капремонт

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который полностью освобождает от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды I и II группы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что благодаря законопроекту регионы смогут распространять компенсацию расходов на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет.

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Как стало известно, льгота будет предоставляться в размере 50%, а для граждан 80 лет — в 100%.

Ранее сообщалось, что власти могут выдать льготы героям соцтруда на оплату взносов за капремонт.