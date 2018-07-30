Цена на нефть Brent превысила $75

Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за баррель впервые с 16 июля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до $75,3 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,73%, до $69,19 за баррель.

Реклама

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 47,39 коп., до 73,34 руб., курс доллара увеличился на 2,55 коп., до 62,97 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 19,93 коп., составив 67,63 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».