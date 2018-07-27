Путин сообщил о планах России по наращиванию помощи государствам Африки

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена наращивать помощь государствам Африки в области развития энергетики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Особо отмечу, что Россия намерена наращивать свою помощь развитию национальной энергетики государств Африки. С целым рядом стран, например, с Анголой, Мозамбиком, Габоном. Ведется реализация перспективных нефтегазовых проектов», — сказал Путин на встрече лидеров БРИКС.

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Он также подчеркнул, что в сфере атомной энергетики Россия является технологическим лидером.

В прошлом году сообщалось, что Россия списала долг африканским странам на $20 млрд.