В ФРГ назвали конструктивным подход к торговым вопросам на встрече Юнкера и Трампа

Правительство ФРГ приветствует конструктивный подход к торговым вопросам, продемонстрированный на встрече главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«После встречи Юнкера и Трампа в Вашингтоне: правительство приветствует договоренности о конструктивный подход в торговле. Еврокомиссия по-прежнему может рассчитывать на нашу поддержку», — заявили в правительстве.

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Ранее сообщалось, что представители стран Европейского союза (ЕС) и США договорились приостановить введение новых пошлин на время, пока между сторонами идут переговоры о торговле.

Юнкер отметил, что торговые барьеры не защищают национальные интересы, а приводят к подрыву экономической безопасности.