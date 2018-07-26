Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 11 коп. и составил 62,93 руб.

Курс евро вырос на 12 коп., до 73,80 руб.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,8%, до $74,50 за баррель по марке Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 22,49 коп., до 73,75 руб., курс доллара увеличился на 16,01 коп., до 63,08 руб., следует из данных ЦБ.

Реклама

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 18,92 коп., составив 67,88 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».