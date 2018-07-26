США и ЕС договорились не вводить новые пошлины во время переговоров

Представители стран Европейского союза (ЕС) и США договорились приостановить введение новых пошлин на время, пока между сторонами идут переговоры о торговле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«Сегодня мы договорились с президентом [США Дональдом Трампом] дать переоценку этим мерам (по пошлинам на сталь и алюминий. — «Газета.Ru») в надлежащее время», — сказал Юнкер.

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Он подчеркнул, что торговые барьеры не защищают национальные интересы, а приводят к подрыву экономической безопасности. Юнкер привел в пример 20-процентную пошлину на компоненты для автомобилей: если бы США решили ввести соответствующую пошлину, а представители ЕС ответили аналогичной мерой, то ВВП Соединенных Штатов потерял бы $50 млрд в год.

«Мы договорились, что новые пошлины не будут вводиться, пока мы ведем переговоры», — заключил Юнкер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.