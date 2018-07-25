В Совфеде рассказали о дате рассмотрения закона о повышении НДС

Замглавы бюджетного комитета Елена Перминова заявила, что Совет Федерации планирует на заседании 28 июля рассмотреть закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Закон о повышении НДС до 20% Совет Федерации планирует рассмотреть 28 июля», — сказала Перминова.

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Она также добавила, что предварительно документ будет рассмотрен на заседании комитета с участием Минфина.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Помимо этого, данный законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30%.