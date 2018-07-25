Минэнерго пересмотрело прогноз по добыче нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что министерство пересмотрело прогноз по добыче нефти в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн», — сказал Новак.

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Он также добавил, что по прогнозам Минэнерго добыча нефти в следующем году достигнет около 555 млн тонн.

Министр отметил, что многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать действия.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 121%.

При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.