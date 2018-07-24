Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,3% и составил 2267 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1133 пункта.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,03%, до $73,08 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 19,59 коп., до 74,12 руб., курс доллара уменьшился на 29,31 коп., до 63,19 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 7,31 коп., составив 68,11 руб.

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