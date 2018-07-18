«Нафтогаз» намерен продолжить принудительное взыскание средств с «Газпрома»

Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания продолжит принудительное взыскание долга с «Газпрома».

«Мы будем настаивать на применении европейских правил, которые являются справедливым балансом в отношениях. Также мы будем продолжать принудительное взыскание уже $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража», — написал Витренко в фейсбуке.

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Он также добавил, что «Нафтогаз» начинает новый арбитражный процесс с требованием компенсации от занижения тарифа в 2018–2019 годах на $11,6 млрд.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва готова продлить действующий контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» по транзиту газа, но также может рассмотреть и новый договор.